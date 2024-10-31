Что будет с "лотереей" Илона Маска среди избирателей

Судья Анджело Фольетта сообщил, что сейчас он приостановит рассмотрение иска против американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Иск против главы компаний Tesla и SpaceX подала прокуратура штата Филадельфия. Главная причина – это "лотерея", которую объявил Илон Маск во время митинга в поддержку Дональда Трампа. Речь идет о ежедневном розыгрыше 1 миллиона долларов в ключевых штатах США среди людей, подписавших петицию комитета политических действий America PAC о поддержке свободы слова и права на оружие.

Штаты, которые могут решить судьбу выборов в США:

Аризона;

Джорджия;

Пенсильвания;

Мичиган;

Невада;

Висконсин;

Северная Каролина.

Однако судья Анджело Фольетта считает, что сначала нужно, чтобы федеральный суд принял решение, стоит ли брать дело против Маска к рассмотрению. Этого решения не стоит ожидать раньше 5 ноября, когда в США и будут выборы. То есть миллиардер может продолжать проводить свою так называемую лотерею.