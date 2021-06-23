Проигрышная ставка Маска: сколько может потерять Tesla из-за внезапного обвала биткоина

Похоже, что миллиардер и основатель Tesla Маск плохую ставку. Вчера, 22 июня, стоимость биткоина упала ниже 30 тысяч долларов. Это самый низкий показатель с начала февраля. Как это повлияет на производителя электромобилей – читайте дальше.

Стремительный обвал биткоина – это плохая новость для всех криптоинвесторов. Особенно, для генерального директора Tesla Илона Маска, который неоднократно влиял на рынок криптовалют. Все потому, что компания Tesla, скорее всего, приобрела цифровые монеты по более высокой цене.

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Ставка на биткоин

В феврале Tesla приобрела биткоин, заплатив беспрецедентную сумму, – 1,5 миллиарда долларов, став одним из главных инвесторов виртуальной валюты. Известно, что компания покупала монеты с 1 по 8 февраля. Поэтому, очень маловероятно, что техгиганту удалось приобрести 46 тысячи токенов, стоимостью менее 29 тысяч долларов. Тогда стоимость биткоина колебалась ниже этого порога всего один день. В первом квартале 2021 компания продала 10% своих цифровых активов или 4600 монет. Тогда курс биткоина остановился на уровне 59 тысяч долларов. Прибыль составила 101 миллион долларов.

Вполне возможно, что техгигант еще имеет более 41 тысячи токенов, поскольку компания больше не сообщала о продаже своих биткоинов. Теперь простая математика: если производитель электромобилей заплатил за эти монеты в среднем 32 тысячи долларов, то после обвала криптовалюты, убытки составляют почти 3000 тысячи долларов на каждой монете.

Сколько может потерять Tesla

Сторонники цифровой валюты все еще считают, что цена биткоина с легкостью выйдет на новый уровень, вернув активы Tesla на позитивную волну. Похоже, что это мнение разделяет и Илон Маск.

Tesla выбрала необычную и консервативную систему учета убытков. Компания отказалась от довольно распространенного метода списания всего портфеля, когда цена криптовалюты в конце квартала опускается ниже средней стоимости за монету в отчетах. Зато техгигант отслеживает свою стоимость для каждой отдельной партии биткоина, и если в любое время в течение квартала эта отдельная партия торгуется по цене ниже своей покупной цены, гигант электромобилей учитывает эту разницу.

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Как результат, убытки Tesla во втором квартале 2021 года до вычета налогов могут составить 122 миллиона долларов. Для компании это довольно значительная сумма, поскольку она эквивалентна 20% ее дохода за последние три месяца 2020 (до вычета налогов). Львиная доля доходов, кроме 15 миллионов долларов, поступили не от продажи электрокаров и аккумуляторов, а от торговли регуляторными кредитам (баллами) других производителей автомобилей.

Добавим, что стоимость биткоина может опуститься еще ниже. Например, если он достигнет 25 тысяч долларов до окончания второго квартала, компания потеряет более 500 миллионов долларов. В случае снижения курса криптовалюты к 20 тысячам долларов за монету эта сумма вырастет до 700 миллионов долларов.