Стрімкий обвал біткойна – це погана новина для всіх криптоінвесторів. Особливо, для генерального директора Tesla Ілона Маска, який неодноразово впливав на ринок криптовалют. Все тому, що компанія Tesla, найімовірніше, придбала цифрові монети по вищій ціні.

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Ставка на біткойн

У лютому Tesla придбала біткойн, заплативши безпрецеденту суму, – 1,5 мільярда доларів, ставши одним із головних інвесторів віртуальної валюти. Відомо, що компанія купувала монети з 1 по 8 лютого. Тож, дуже малоймовірно, що техгіганту вдалося придбати 46 тисячі токенів, вартістю менше, ніж 29 тисяч доларів. Тоді вартість біткойна коливалася нижче цього порогу всього один день. У першому кварталі 2021 року компанія продала 10% своїх цифрових активів або 4600 монет. Тоді курс біткойна зупинився на рівні 59 тисяч доларів. Прибуток склав 101 мільйон доларів.

Цілком, можливо, що техгігант досі має понад 41 тисячу токенів, оскільки компанія більше не повідомляла про продаж своїх біткойнів. Тепер проста математика: якщо виробник електромобілів заплатив за ці монети в середньому 32 тисячі доларів, то після обвалу криптовалюти, збитки становлять майже 3000 тисячі доларів на кожній монеті.

Прихильники цифрової валюти все ще вважають, що ціна біткойна з легкістю вийде на новий рівень, повернувши активи Tesla на позитивну хвилю. Схоже, що цю думку поділяє й Ілон Маск.

Скільки може втратити Tesla

Tesla обрала незвичайну та консервативну систему обліку збитків. Компанія відмовилася від досить поширеного методу списання всього портфеля, коли ціна криптовалюти в кінці кварталу опускається нижче середньої вартості за монети у звітах. Натомість техгігант відстежує свою вартість для кожної окремої партії біткойна, і якщо в будь-який час протягом кварталу ця окрема партія торгується за ціною нижче своєї купівельної ціни, гігант електромобілів враховує цю різницю.

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Як результат, збитки Tesla у другому кварталі 2021 року до вирахування податків можуть скласти 122 мільйони доларів. Для компанії це досить значна сума, оскільки вона еквівалентна 20% її доходу за останні три місяці 2020 року (до вирахування податків). Левова частка прибутків, крім 15 мільйонів доларів, надійшла не від продажу електрокарів та акумуляторів, а від торгівлі регуляторними кредитами (балами) інших виробників автомобілів.

Додамо, що вартість біткойна може опуститися ще нижче. Наприклад, якщо він досягне 25 тисяч доларів до закінчення другого кварталу, компанія втратить понад 500 мільйонів доларів. У разі зниження курсу криптовалюти до 20 тисяч доларів за монету ця сума зросте до 700 мільйонів доларів.