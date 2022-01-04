Илон Маск разбогател более 30 миллиардов за сутки: как это произошло

Благодаря компании Tesla Илон Маск разбогател на 32,6 миллиарда долларов в понедельник, 3 января. Теперь его состояние Forbes оценивает снова более чем в 300 миллиардов долларов.

С состоянием в 304,2 миллиарда долларов Илон Маск остается самым богатым человеком мира. Он опережает Бернара Арно, генерального директора французской империи моды LVMH, более чем на 100 миллиардов долларов.

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Почему Илон Маск разбогател

Очередное приложение к состоянию Илона Маску принесли акции Tesla. В воскресенье производитель электромобилей объявил, что поставил более 936 тысяч автомобилей в 2021 году, превзойдя прогнозы аналитиков.

Инвесторы быстро отреагировали – акции Tesla подскочили более чем на 13%. Рыночная капитализация компании снова превысила отметку в 1 триллион долларов после того, как в прошлом месяце опустилась ниже этого уровня.

Акции Tesla Илона Маска

Илон Маск, являющийся генеральным директором Tesla и владеющий около 15,6% акций компании, продолжает их продавать.

Напомним, что ранее миллиардер пообещал продать часть своих акций, чтобы уплатить налоги.

В течение 2021 года он продал 5,7 миллиона акций Tesla на сумму более 16 миллиардов долларов.

Также он сообщил, что уплатит примерно 11 миллиардов долларов налогов за 2021 год, став самым крупным налогоплательщиком.

Состояние Илон Маска вскоре снова может возрасти, когда компания Tesla будет отчитываться о четвертом квартале.