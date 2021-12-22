Илон Маск рассказал о своем обещании о продаже акций Tesla и раскритиковал Калифорнию

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что продал достаточно акций производителя электрокаров и раскритиковал штат Калифорния.

В ноябре 2021 года Илон Маск провел в твиттер интересный опрос. Он спросил своих подписчиков, стоит ли ему продать 10% акций производителя электрокаров для того, чтобы заплатить налоги. Большинство проголосовало "за".

Обратите внимания Метавселенная – новая реальность: какие перспективы открывает инвесторам

Илон Маск и акции Tesla

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Илон Маск реализовал опционы на приобретение 2 миллионов ценных бумаг и продал еще около 584 тысяч акций Tesla 21 декабря. Таким образом, общее количество акций, проданных за последний месяц, составляет 13,5 миллиона – примерно 80% того, что было в планах Маска. Это чуть меньше, чем почти 17 миллионов активов, что составляет 10% акций производителя электрокаров, принадлежащих бизнесмену.

Я продал достаточно акций, чтобы достичь примерной отметки в 10% с учетом реализации опционов, и в этом я пытался быть точным,

– рассказал глава компании Tesla.

Что такое опционы Это финансовый инструмент, который дает право приобрести или продать в будущем базовый актив на условиях, определенных на время заключения такого опциона. Этот инструмент также известен как опционный договор.

До проведения опроса в социальной сети в портфеле Илона Маска было 17% ценных бумаг Tesla, стоимость которых оценивалась в 200 миллиардов долларов, тогда как 10% – почти в 21 миллиард долларов. Продажи ценных бумаг производителя электрокаров принесли более 14 миллиардов долларов.

Илон Маск и акции Tesla / Фото Getty Images

Фактор Калифорнии

Илон Маск также недавно сообщил, что в 2021 году он заплатит более 11 миллиардов долларов в виде налогов. Тема с налогами миллиардера снова громко прозвучала из-за его дискуссии в твиттер с американским сенатором. Кроме того, он прокомментировал решение о повышении налогов в Калифорнии.

Когда Калифорния была территорией возможностей, а теперь она становится все больше и больше территорией с чрезмерным регулированием, чрезмерным налогообложением,

– сказал Маск.

Актуально Бывший гендиректор Twitter назвал криптовалюту, которая может заменить доллар США

В 2021 году бизнесмен перенес свою резиденцию и штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас, значительно снизив налоги. Актуальные данные по поводу капитала Маска и акций производителя электрокаров: