У бизнесмена поинтересовались в твиттер, могут ли виртуальные активы заменить главную резервную валюту в мире – доллар США. Это была известная певица Cardi B.

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Джек Дорси о будущем биткоина

Джек Дорси, капитал которого Forbes оценивает в 9,7 миллиарда долларов, ответил, что биткоин имеет потенциал заменить доллар США. Популярный мем-аккаунт по теме финансов @litquidity написал, что "юань заменит доллар перед криптовалютой". Ответная реакция на твит Дорси была довольно разной. Речь идет о:

критике;

об аплодисментах;

о просьбах поделиться деталями.

К теме На момент создания этого материала твит Cardi B получил почти 60 тысяч лайков и более 8 тысяч комментариев. Актуальная стоимость биткоина колеблется на уровне 49 тысяч долларов за монету, рыночная капитализация составляет 927,70 миллиарда долларов, информирует CoinDesk .

Джек Дорси о будущем биткоина / Фото Getty Images

Джек Дорси является давним поклонником биткоина. Вполне вероятно, что его решение покинуть пост генерального директора Twitter связано с его амбициями по поводу самой популярной криптовалюты в мире.