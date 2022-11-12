С сентября компания Tesla потеряла больше 360 миллиардов долларов рыночной капитализации Именно по этому показателю в рейтинге самых дорогих компаний мира производителя электрокаров опередила инвестиционная компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

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Еще один удар для компании Tesla

Среди основных факторов, подталкивающих ценные бумаги Tesla к падению, агрессивная монетарная политика Федерального резерва и реакция на рынке на факт приобретения компании Twitter Илоном Маском. Добавим больше деталей об истории покупки социальной сети:

В первый раз Илон Маск публично заявил о намерении приобрести Twitter в апреле 2022 года;

Спустя несколько месяцев он изменил свое решение, добавив, что он не получил достоверных данных о количестве ботов в социальной сети;

С конца апреля до начала ноября 2022 года ценные бумаги компании Tesla упали в цене более чем на 35%.

Интересно, что в начале 2022 года рыночная стоимость производителя электромобилей составила 1,1 триллиона долларов. В тот момент, Tesla была дороже Berkshire Hathaway на 450 миллиардов долларов США.

В общей сложности на момент создания этого материала, рыночная стоимость Tesla составляет 609,66 миллиарда долларов с ценой акций на уровне 196 долларов за штуку. В то время как капитализацию Berkshire Hathaway оценивают в 682,26 миллиарда долларов. Стоимость ценных бумаг компании Уоррена Баффета остановилась на уровне 309,72 доллара за штуку, согласно данным Global ranking.