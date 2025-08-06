Что происходит с ценами на топливо в Украине?

Несмотря на относительную стабильность на топливном рынке Украины, некоторые специалисты предупреждают о возможном повышении цен. Рост стоимости топлива может начаться в 2026–2027 годах на фоне запланированного повышения акцизов, пишет 24 Канал со ссылкой на "Киев 24".

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Среди других факторов, которые могут повлиять на цены, по мнению эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, – подорожание нефти на мировом рынке, реакция украинских автозаправочных станций на такие колебания, а также бездействие Антимонопольного комитета.

Эксперт отметил, что во время конфликта между Израилем и Ираном стоимость бензина на украинских АЗС выросла в среднем на 3-5 гривен за литр, и так и не вернулась к предыдущим значениям.

Это проблема, потому что Антимонопольный комитет никаким образом не отреагировал. То есть проверок не было проведено. Я бы понял, если бы стоимость нефти оставалась бы высокой, но ничего особо не изменилось, а потребители должны дальше платить более высокую цену за нефтепродукты,

– отметил эксперт.

Сколько стоит топливо в Украине, ЕС и США?

Для сравнения цен мы использовали бензин марки "Евро 95", который продается на АЗС Украины и стран ЕС и его американский аналог – бензин Mid-Grade, а также дизельное топливо.

Сравнение цены за 1 литр бензина в Украине, ЕС и США:

Украина – 58,83 гривны (1,41 доллара)

Франция – 1,67 евро (1,90 доллара)

Германия – 1,66 евро (1,89 доллара)

Польша – 1,38 евро (1,58 доллара)

США – 0,86 доллара.

Сравнение цены за 1 литр дизельного топлива в Украине, ЕС и США: