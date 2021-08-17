Сколько денег потерял Илон Маск

В понедельник, 16 августа, Маск потерял 6,9 миллиарда долларов , сообщает Forbes . Со своими доходами – 179,9 миллиарда долларов – он занимает третье место в рейтинге богачей.

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Bloomberg оценил выше потери Илона Маска: за последние сутки тот потерял 7,56 миллиарда долларов . Такая потеря двинула его с первого места на второе с состоянием 187 миллиардов долларов.

Почему Илон Маск потерял деньги

Богатство Илона Маска напрямую зависит от акций его компании Tesla. В тот же день акции упали на 4,32% , по информации CNBC . А все потому, что против Tesla открыли расследование.

Детали расследования

Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) считает, что система автопилота могла стать причиной серии аварий с автомобилями Tesla.

В этих авариях пострадали по меньшей мере 17 человек, а один человек погиб. При этом задействованы автомобили Tesla были или на автопилоте, или на круиз-контроле.

Теперь будут расследовать модельную линейку Tesla, которая включает 765 000 автомобилей. В результате их всех могут отозвать.