Скільки грошей втратив Ілон Маск

У понеділок, 16 серпня, Ілон Маск втратив 6,9 мільярда доларів, повідомляє Forbes. Зі своїми статками – 179,9 мільярда доларів – він посідає третє місце у рейтингу багатіїв.

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Bloomberg оцінив вищі втрати Ілона Маска: за останню добу той втратив 7,56 мільярда доларів. Така втрата посунула його з першого місця на друге зі статками 187 мільярдів доларів.

Чому Ілон Маск втратив гроші

Багатство Ілона Маска прямо залежить від акцій його компанії Tesla. Того ж дня акції впали на 4,32%, за інформацією CNBC. А все тому, що проти Tesla відкрили розслідування.

Деталі розслідування

Національне управління безпеки руху на дорогах США (NHTSA) вважає, що система автопілоту могла стати причиною серії аварій з автомобілями Tesla.

В цих аваріях постраждали щонайменше 17 осіб, а одна людина загинула. При цьому задіяні автомобілі Tesla були або на автопілоті, або на круїз-контролі.

Тепер розслідуватимуть модельну лінійку Tesla, яка включає 765 тисяч автомобілів. В результаті їх всіх можуть відкликати.

Зауважимо, що система автопілоту Tesla – лише часткова. Вона дозволяє водіям підтримувати швидкість і центрування смуги руху, але не робить автомобіль безпечним для керування без водія за кермом. Водії все ще несуть відповідальність за виявлення дорожніх перешкод та маневрів з боку транспортних засобів поблизу.