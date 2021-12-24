Илон Маск намекнул на то, что его поддержка Dogecoin связана с тем фактом, что криптовалюта-мем работает благодаря подрывному массовому сообществу, в отличие от биткоина, с его поклонниками из Уолл-стрит.
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Илон Маск выделил Dogecoin
Илон Маск участвовал в дискуссии в твиттере о том, кто имеет власть в мире криптовалют, которую проводили, в частности, сторонник биткоина и бывший гендиректор Twitter Джек Дорси и создатель Dogecoin Билли Маркус. Последний в одном из твитов написал, что его цель создавать что-либо, зарабатывать деньги и получать удовольствие.
Билли Маркус добавил, что он привык к корпоративному истеблишменту и не видит никакого существенного отрыва от этой среды, а биткоин просто дает власть новым богатым людям. В ответ, генеральный директор Tesla написал, что именно поэтому он поддерживает Dogecoin. Добавим, что в конце октября Илон Маск сообщил, какими цифровыми монетами он владеет. В его портфель попали только три криптовалюты:
- Биткоин,
- Ethereum,
- Dogecoin.
Илон Маск выделил Dogecoin / Фото Getty Images
В последнем интервью журналу Time, признавшего миллиардера человеком года, Маск подчеркнул, что Dogecoin лучше всего подходит для транзакций, даже несмотря на то, что эта монета была создана как шутка. По поводу биткоина он сказал следующее: "Биткоин может быть средством сбережений, но он не является хорошей заменой валюты для транзакций". Кроме того, бизнесмен недавно сообщил, что Tesla будет принимать Dogecoin посредством оплаты.
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С другой стороны, стоит помнить, что именно биткоин заинтересовал не только розничных трейдеров, но и учреждений и других корпоративных тяжеловесов. К примеру, такие компании как BlackRock и BNY Mellon. Dogecoin не смог получить подобную поддержку. Актуальная стоимость цифровых монет согласно CoinDesk:
- Биткоин – 50 968 долларов за монету, рыночная капитализация – 962,68 миллиарда долларов.
- Dogecoin – 0,187220 долларов за монету, рыночная капитализация – 24,80 миллиарда долларов.