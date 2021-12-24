Илон Маск намекнул на то, что его поддержка Dogecoin связана с тем фактом, что криптовалюта-мем работает благодаря подрывному массовому сообществу, в отличие от биткоина, с его поклонниками из Уолл-стрит.

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Илон Маск выделил Dogecoin

Илон Маск участвовал в дискуссии в твиттере о том, кто имеет власть в мире криптовалют, которую проводили, в частности, сторонник биткоина и бывший гендиректор Twitter Джек Дорси и создатель Dogecoin Билли Маркус. Последний в одном из твитов написал, что его цель создавать что-либо, зарабатывать деньги и получать удовольствие.

Билли Маркус добавил, что он привык к корпоративному истеблишменту и не видит никакого существенного отрыва от этой среды, а биткоин просто дает власть новым богатым людям. В ответ, генеральный директор Tesla написал, что именно поэтому он поддерживает Dogecoin. Добавим, что в конце октября Илон Маск сообщил, какими цифровыми монетами он владеет. В его портфель попали только три криптовалюты:

Биткоин,

Ethereum,

Dogecoin.

К теме Forbes оценивает капитал Илона Маска в 274 миллиарда долларов. По версии Bloomberg , бизнесмен владеет таким же состоянием. Миллиардер возглавляет рейтинг самых богатых людей мира.

Илон Маск выделил Dogecoin / Фото Getty Images