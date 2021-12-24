Ілон Маск натякнув на те, що його підтримка Dogecoin пов'язана з тим фактом, що криптовалюта-мем працює завдяки підривній масовій спільноті, на відміну від біткойна, з його прихильниками з Волл-стріт.
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Ілон Маск виділив Dogecoin
Ілон Маск брав участь у дискусії у твітер щодо того, хто має владу у світі криптовалют, яку проводили, зокрема, прихильник біткойна та колишній гендиректор Twitter Джек Дорсі та творець Dogecoin Біллі Маркус. Останній в одному з твітів написав, що його ціль створювати щось, заробляти гроші та отримувати задоволення.
Біллі Маркус додав, що він звик до корпоративного істеблішменту і не бачить жодного суттєвого відриву від цього середовища, а біткойн просто дає владу новим багатим людям. У відповідь генеральний директор Tesla написав, що саме тому він підтримує Dogecoin. Додамо, що наприкінці жовтня Ілон Маск повідомив, якими цифровими монетами він володіє. До його портфеля потрапили лише три криптовалюти:
- Біткойн,
- Ethereum,
- Dogecoin.
Ілон Маск виділив Dogecoin / Фото Getty Images
В останньому інтерв'ю журналу Time, який визнав мільярдера людиною року, Маск наголосив, що Dogecoin найкраще підходить для транзакцій, навіть попри те, що ця монета була створена як жарт. Щодо біткойна він сказав наступне: "Біткойн може бути засобом заощаджень, але він не є хорошою заміною валюти для транзакцій". Крім того, бізнесмен нещодавно повідомив, що Tesla буде приймати Dogecoin у вигляді оплати.
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З іншої сторони варто пам'ятати, що саме біткойн зацікавив не лише роздрібних трейдерів, але й установи та інших корпоративних важковаговиків. Наприклад, такі компанії як BlackRock і BNY Mellon. Dogecoin не зміг отримати подібну підтримку. Актуальна вартість цифрових монет згідно з CoinDesk:
- Біткойн – 50 968 доларів за монету, ринкова капіталізація – 962,68 мільярда доларів.
- Dogecoin – 0,187220 долара за монету, ринкова капіталізація – 24,80 мільярда доларів.