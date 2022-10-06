От поддержки Илона Маска в контексте приобретения социальной сети отказались две крупные инвестиционные компании. Речь идет об Apollo Global Management и Sixth Street.
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От сотрудничества с Маском отказались инвестиционные компании
Напомним, Илон Маск готов заплатить за титана социальных сетей 44 миллиарда долларов или 52,40 доллара за акцию. Однако, похоже, даже самому богатому человеку в мире нужна финансовая поддержка для закрытия этого соглашения. Добавим немного цифр:
- Издание Forbes оценивает капитал Илона Маска в 232 миллиарда долларов США;
- В то же время Bloomberg считают, что он владеет состоянием в размере 222 миллиардов долларов;
- На момент создания этого материала, ценные бумаги Twitter колеблются на уровне 50,63 доллара за штуку, согласно данным Yahoo!Finance;
- Рыночная капитализация социальной сети составляет 38,7 миллиарда долларов.
Основатель и руководитель компаний Tesla, SpaceX продал акции производителя электромобилей на 32 миллиарда долларов за прошлый год, чтобы высвободить немного денег. Кроме того, важное место в этом процессе играют мощные банки с Уолл-Стрит, которые должны обеспечить 12,5 миллиарда долларов в формате ссуды и облигаций.
Миллиардер также ищет поддержку среди частных инвесторов, но двое из них, согласно последним данным, просто отказались от сотрудничества. Речь идет об инвестиционных компаниях Apollo Global Management и Sixth Street.
Добавляют, что последняя из них должна была рассмотреть финансовый пакет на сумму до 1 миллиарда долларов, пишет Reuters. Актуальные позиции компаний на фондовом рынке:
- Ценные бумаги Apollo Global Management на данный момент торгуются по цене 51,44 доллара за штуку. В то время как рыночная капитализация компания составляет 29,50 миллиарда долларов, по данным CNBC;
- В то же время акции фирмы Sixth Street сейчас стоят 17,08 доллара за штуку. Рыночная стоимость достигла 1,4 миллиарда долларов, согласно Yahoo! Finance.