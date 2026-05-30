Как узнать IBAN своего счета

На самом деле узнать свой IBAN можно за несколько минут – через онлайн-банкинг. Детали рассказали специалисты платформы "Гаразд".

Смотрите также Почему украинцам может быть невыгодно снимать наличные – где "прячутся" лишние расходы

IBAN (международный номер банковского счета) – это стандарт формирования структуры номера счетов, который используют в Европе и разных странах мира. Однако в Украине он имеет 29 символов:

UA – код страны, с этих букв начинаются все украинские IBAN;

две следующие цифры – контрольный разряд, который формируют по специальному алгоритму;

еще 6 цифр – это код ID вашего банка или другого поставщика платежных услуг;

последние 19 цифр – номер самого счета (если цифр меньше, в начале автоматически добавляют нули).



Как выглядит IBAN номер в Украине / Фото НБУ, иллюстративное

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Полезно! Сгенерировать или проверить IBAN можно на сайте Нацбанка по ссылке.

К слову, благодаря этому номеру можно быстро идентифицировать плательщика или получателя средств, а также поставщика услуг, который обслуживает тот или иной счет. Кроме того, такой формат помогает избегать ошибок во время денежных переводов.

Узнать свой IBAN можно даже без посещения отделения банка. Для этого достаточно зайти в онлайн-банкинг или платежное приложение и выбрать нужную карту – 29-значный код обычно доступен для копирования, а также при просмотре полных реквизитов.

Что еще стоит знать о реквизитах счета

Обратите внимание, что для перевода средств часто нужен не только IBAN. Обычно также указывают имя получателя, налоговый номер, название банка и даже назначение платежа – краткое объяснение, за что именно направляют средства.

Такие данные следует проверять особенно внимательно. Ошибка может привести к тому, что банк не проведет платеж, средства "зависнут" до уточнения информации, вернутся отправителю с потерей комиссии за перевод или даже поступят другому человеку.