Як дізнатися IBAN свого рахунку

Насправді дізнатися свій IBAN можна за кілька хвилин – через онлайн-банкінг. Деталі розповіли фахівці платформи "Гаразд".

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку) – це стандарт формування структури номера рахунків, який використовують в Європі та різних країнах світу. Однак в Україні він має 29 символів:

UA – код країни, із цих літер починаються всі українські IBAN;

дві наступні цифри – контрольний розряд, який формують за спеціальним алгоритмом;

ще 6 цифр – це код ID вашого банку або іншого надавача платіжних послуг;

останні 19 цифр – номер самого рахунку (якщо цифр менше, на початку автоматично додають нулі).



Який вигляд має IBAN номер в Україні / Фото НБУ, ілюстративне

Корисно! Згенерувати чи перевірити IBAN можна на сайті Нацбанку за посиланням.

До слова, завдяки цьому номеру можна швидко ідентифікувати платника чи отримувача коштів, а також надавача послуг, який обслуговує той чи інший рахунок. Окрім того, такий формат допомагає уникати помилок під час грошових переказів.

Дізнатися свій IBAN можна навіть без відвідування відділення банку. Для цього достатньо зайти в онлайн-банкінг або платіжний застосунок та обрати потрібну картку – 29-значний код зазвичай доступний для копіювання, а також при перегляді повних реквізитів.

Що ще варто знати про реквізити рахунку

Зверніть увагу, що для переказу коштів часто потрібен не лише IBAN. Зазвичай також вказують ім'я отримувача, податковий номер, назву банку та навіть призначення платежу – коротке пояснення, за що саме надсилають кошти.

Такі дані варто перевіряти особливо уважно. Помилка може призвести до того, що банк не проведе платіж, кошти "зависнуть" до уточнення інформації, повернуться відправнику з втратою комісії за переказ або ж навіть надійдуть іншій людині.