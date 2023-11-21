Хавьер Милей на последней президентских выборах победил, получив поддержку от большинства избирателей. Это гораздо лучшие результаты, чем ожидалось. В то время как финансовые рынки отреагировали ростом на эти результаты.

Читайте также Финансовый советник: что входит в обязанности этих специалистов и когда к ним следует обращаться

Рынки в Аргентине выросли после результатов выборов

Долларовые рынки в Аргентине зафиксировали рост после оглашения результатов выборов. В частности, аргентинские государственные облигации в долларах с погашением в 2041 году зафиксировали самый большой прирост за день с января. Этот показатель вырос на 6,7%.

Похожую динамику продемонстрировали акции аргентинских компаний, торгующиеся на фондовом рынке США. Например, акции нефтяной компании YPF в понедельник, 20 ноября, выросли на 36% во время утренних торгов. Ценные бумаги региональных кредиторов Grupo Financiero Galicia и Banco Macro зафиксировали рост на уровне 24% и 20% в соответствии.

Национальная валюта Аргентины – песо – с пятницы теряет позиции на рынке. По всей вероятности, эта денежная единица и дальше будет ослабевать, если новоизбранный президент сможет успешно реализовать свои реформы. Дело в том, что Хавьер Миллер заявил о намерении отказаться от песо в пользу доллара США, чтобы решить проблему безумной инфляции в стране.

Интересно, что в последние месяцы в мире наблюдается тенденция к отказу от доллара США. Среди последних шагов в этом направлении – соглашение о валютном свопе между Саудовской Аравией и Китаем на сумму 7 миллиардов долларов.