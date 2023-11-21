Хав'єр Мілей на останній президентських виборах переміг, отримавши підтримку від більшості виборців. Це набагато кращі результати, ніж очікували. Тоді як фінансові ринки відреагували зростанням на ці результати.

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Ринки в Аргентині зросли після результатів виборів

Доларові ринки в Аргентині зафіксували зростання після оголошення результатів виборів. Зокрема, аргентинські державні облігації в доларах з погашенням у 2041 році зафіксували найбільший приріст за день з січня. Цей показник виріс на 6,7%.

Схожу динаміку продемонстрували акції аргентинських компаній, які торгуються на фондовому ринку США. Для прикладу, акції нафтової компанії YPF у понеділок, 20 листопада, зросли на 36% під час ранкових торгів. Цінні папери регіональних кредиторів Grupo Financiero Galicia та Banco Macro зафіксували зростання на рівні 24% та 20% відповідно.

Натомість національна валюта Аргентини – песо – з п'ятниці втрачає позиції на ринку. Цілком ймовірно, що ця грошова одиниця й надалі буде слабшати, якщо новообраний президент зможе успішно реалізувати свої реформи. Річ у тому, що Хав'єр Мілей заявив про намір відмовитися від песо на користь долара США, аби розв'язати проблему шаленої інфляції в країні.

Цікаво, що в останні місяці у світі стежать за трендом на відмову від долара США. Серед останніх кроків в цю сторону – угода між Саудівською Аравією та Китаєм про валютний своп на 7 мільярдів доларів.