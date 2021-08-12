Хакер, который стоит за главной криптокражей мира, вернул почти 300 миллионов: его мотивы

В начале этой недели криптоплатформа Poly Network стала жертвой хакерской атаки. Киберпреступнику удалось украсть со счетов компании более 600 миллионов долларов. Однако, через несколько дней хакер снова дал о себе знать.

Криптоплатформа даже обратилась непосредственного к хакеру с просьбой вернуть деньги. Как ни странно, но киберпреступник, который стоит за самой большой кражей в истории виртуальных валют, заявил, что не заинтересован в деньгах и согласился отдать цифровые монеты.

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Неожиданный поворот

Poly Network уже сообщила, что хакер вернул почти половину украденной суммы – 260 миллионов долларов. Криптоплатформа, которая помогает совмещать работу различных типов блокчейнов, написала в твиттер, что она получила эту сумму в трех криптовалютах:

Ethereum – 3,3 миллиона долларов,

долларов, Binance Coin – 256 миллионов долларов,

долларов, Polygon – 1 миллионов долларов.

В общем хакер должен перевести на счета Poly Network ещедолларов в токенах Ethereum идолларов в Polygon.

Эпопея с кражей 600 миллионов долларов у Poly Network / Фото Pexels

"Помощь" от хакера

Соучредитель британской компании Elliptic Том Робинсон написал в твиттер, что хакер опубликовал целую серию вопросов и ответов, объяснив свои действия. Киберпреступник утверждает, что с самого начала планировал вернуть деньги, а главная цель его акции – выявить уязвимые места программного обеспечения Poly Network.

Я не хотел вызвать панику в мире криптовалют. Именно поэтому я выбрал важные токены,

– признался хакер.

Кроме того, злоумышленник добавил, что понимает, насколько неприятно, когда твою систему безопасности ломают и назвал эту ситуацию – своеобразным уроком. Он добавил, что провел всю ночь в поисках слабых мест Poly Network. По словам хакера, он "прихватил" цифровые монеты, стоимостью 600 миллионов долларов, чтобы криптоплатформа не смогла просто исправить свою ошибку, никому не сообщив об этом инциденте.

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Том Робинсон, который регулярно консультирует правоохранителей и представителей власти относительно криптовалют, отметил, что было два возможных сценария этого события: или хакер хотел украсть цифровые монеты, или действительно пытался помочь Poly Network усовершенствовать свою систему безопасности. Эксперт отметил, что природа технологии блокчейна значительно осложняет жизнь киберпреступникам, поскольку можно отследить путь цифровых монет, и соответственно, кошельки хакеров.