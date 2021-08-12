Криптоплатформа даже обратилась непосредственного к хакеру с просьбой вернуть деньги. Как ни странно, но киберпреступник, который стоит за самой большой кражей в истории виртуальных валют , заявил, что не заинтересован в деньгах и согласился отдать цифровые монеты.

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Неожиданный поворот

Poly Network уже сообщила, что хакер вернул почти половину украденной суммы – 260 миллионов долларов. Криптоплатформа, которая помогает совмещать работу различных типов блокчейнов, написала в твиттер, что она получила эту сумму в трех криптовалютах:

Ethereum – 3,3 миллиона долларов,

Binance Coin – 256 миллионов долларов,

Polygon – 1 миллионов долларов.

В общем хакер должен перевести на счета Poly Network еще 269 миллионов долларов в токенах Ethereum и 84 миллиона долларов в Polygon.

Эпопея с кражей 600 миллионов долларов у Poly Network / Фото Pexels

"Помощь" от хакера

Соучредитель британской компании Elliptic Том Робинсон написал в твиттер, что хакер опубликовал целую серию вопросов и ответов, объяснив свои действия. Киберпреступник утверждает, что с самого начала планировал вернуть деньги, а главная цель его акции – выявить уязвимые места программного обеспечения Poly Network.

Я не хотел вызвать панику в мире криптовалют. Именно поэтому я выбрал важные токены ,

– признался хакер.

Кроме того, злоумышленник добавил, что понимает, насколько неприятно, когда твою систему безопасности ломают и назвал эту ситуацию – своеобразным уроком. Он добавил, что провел всю ночь в поисках слабых мест Poly Network. По словам хакера, он "прихватил" цифровые монеты, стоимостью 600 миллионов долларов, чтобы криптоплатформа не смогла просто исправить свою ошибку, никому не сообщив об этом инциденте.

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