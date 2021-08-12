Нелегальная сеть криптообменников была создана в начале 2021 года. За семь месяцев клиентами этих "офисов" стали более 1000 человек. Именно физические лица были целевой аудиторией злоумышленников.

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СБУ обнаружила в Киеве подпольную сеть онлайн-обменников

Каждый месяц через счета злоумышленников проходили почти 30 миллионов гривен . Эти "офисы" сотрудничали с запрещенными в Украине компаниями из государства-агрессора. В частности, речь идет о российских "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney". Сеть пользовалась популярностью, поскольку ее клиенты могли:

проводить анонимные платежи,

системно выводить теневые средства .

В Киеве закрыли сеть нелегальных криптообменников / Фото Служба безопасности Украины

Оплата за "услуги" – от 5 до 10% от суммы перевода. Правоохранители провели несколько обысков в "офисах", которые функционировали в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах Киева. В рамках процессуальных действий они изъяли, компьютеры, серверное оборудование, документы, печати, мобильные терминалы и наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 миллион гривен.