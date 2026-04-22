Сколько сейчас можно перевозить через границу Украины?

Сейчас через границу Украины разрешается провоз 10 000 евро без декларирования, сообщает Государственная таможенная служба.

Какие нюансы нужно учитывать:

Этот лимит неизменный. В других валютах он должен соответствовать эквиваленту указанной суммы.

В этот лимит входят не только наличные деньги. Также в него учитываются некоторые другие ценности. Например, речь идет о банковских металлах.

Заметим, по состоянию на теперь в лимит 10 тысяч евро нужно учитывать:

облигации и купоны к ним;

векселя;

акции;

депозитные сертификаты и так далее.

В то же время провезти через границу наличности или ценностей на большую сумму не запрещается. Это лишь необходимо задекларировать.

Обратите внимание! Если вы превышаете установленный лимит, необходимо предоставить документы, которые подтверждают происхождение денег.

Где можно заполнить декларацию для перевозки денег за границу?

Декларацию о перевозке денег можно заполнить самостоятельно. Однако и здесь надо знать несколько нюансов. Бланк должен быть распечатан, а все заполнение – происходить от руки.

Пассажирская декларация не принимается к таможенному оформлению должностным лицом таможни в случае заполнения декларации, форма которой отличается от установленной,

– отмечает таможня.

Важно! Например, таможня не примет декларацию, заполненную карандашом или с исправлениями.

К тому же нужно собрать пакет документов. Как указывает Europortal, на таможне нужно предоставить:

удостоверение личности;

документы, подтверждающие постоянное место жительства человека;

документы, указывающие на источник происхождения денег.

За что на таможне можно получить штраф 20%?

Штраф 20% применяется в случае непредставления декларации о валютных ценностях, перевозимых через границу и превышающих лимит.

Недекларирование валютных ценностей, перемещаемых гражданами через таможенную границу Украины, в сумме, превышающей разрешенную законодательством Украины для их перемещения без письменного декларирования, влечет за собой наложение штрафа в размере 20% суммы, превышающей разрешенную,

– говорится в Законе Украины.

Разберемся на примере суммы 15 000 евро:

5 000 – избыток, ведь сохраняется лимит 10 000;

соответственно, 20% изымается именно с 5 000.

