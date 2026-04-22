Скільки наразі можна перевозити через кордон України?

Зараз через кордон України дозволяється провезення 10 000 євро без декларування, повідомляє Державна митна служба.

Які нюанси потрібно враховувати:

Цей ліміт сталий. В інших валютах він має відповідати еквіваленту вказаної суми.

В цей ліміт входить не тільки готівка. Також у нього враховуються деякі інші цінності. Наприклад, йдеться про банківські метали.

Зауважимо, станом на тепер в ліміт 10 тисяч євро потрібно враховувати:

облігації та купони до них;

векселі;

акції;

депозитні сертифікати і так далі.

Водночас провезти через кордон готівки або цінностей на більшу суму не забороняється. Це лише необхідно задекларувати.

Зверніть увагу! Якщо ви перевищуєте встановлений ліміт, необхідно надати документи, які підтверджують походження грошей.

Де можна заповнити декларацію для перевезення грошей за кордон?

Декларацію про перевезення грошей можна заповнити самостійно. Проте і тут треба знати декілька нюансів. Бланк має бути роздрукований, а все заповнення – відбуватися від руки.

Пасажирська декларація не приймається до митного оформлення посадовою особою митниці в разі заповнення декларації, форма якої відрізняється від установленої,

– зауважує митниця.

Важливо! Наприклад, митниця не прийме декларацію, заповнену олівцем чи з виправленнями.

До того ж потрібно зібрати пакет документів. Як вказує Europortal, на митниці потрібно надати:

посвідчення особи;

документи, що підтверджують постійне місце проживання людини;

документи, які вказують на джерело походження грошей.

За що на митниці можна отримати штраф 20%?

Штраф 20% застосовується у випадку неподання декларації про валютні цінності, що перевозяться через кордон та перевищують ліміт.

Недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20% суми, що перевищує дозволену,

– йдеться у Законі України.

Розберемося на прикладі суми 15 000 євро:

5 000 – надлишок, адже зберігається ліміт 10 000;

відповідно, 20% вилучається саме з 5 000.

Які ще нюанси для перевезення валюти важливо знати?