Имущество олигарха арестовали и передали государству

Активы Жеваго были арестованы по подозрению в растрате 113 миллионов долларов из банка "Финансы и Кредит", передает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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28 февраля суд в Киеве принял решение передать в Агентство по розыску и менеджменту активов корпоративные права на 16 предприятий, принадлежавших олигарху, включая долю 49,5% в Полтавском ГОКе. Сейчас это постановление уже передано для исполнения.

Кто такой Константин Жеваго

Константин Жеваго – украинский бизнесмен, бывший народный депутат и олигарх. В прошлом контролировал банк "Финансы и Кредит", который обанкротился в 2015 году. Жеваго находится в международном розыске по подозрению в растрате 113 миллионов долларов из этого банка. В последние годы скрывается за границей, а его активы в Украине частично арестованы и переданы в управление государства.

Ранее ГБР обвинило олигарха и руководителей банка в растрате 113 миллионов долларов. В связи с этим были арестованы его активы и имущество связанных с ним компаний.

Среди арестованного имущества:

акции предприятий;

корпоративные права;

более 20 тысяч квадратных метров недвижимости;

10 квартир;

десятки нежилых помещений;

яхта.

К слову! Еще в 2020 году часть арестованных активов стоимостью более 300 миллионов гривен передали в управление АРМА. В них вошли корпоративные права, денежные средства и многочисленные объекты недвижимости, включая гостиницы, оздоровительные комплексы и коммерческие помещения в Киеве, Харькове, Полтаве и Кривом Роге.