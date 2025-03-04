Имущество олигарха арестовали и передали государству
Активы Жеваго были арестованы по подозрению в растрате 113 миллионов долларов из банка "Финансы и Кредит", передает 24 Канал со ссылкой на ГБР.
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28 февраля суд в Киеве принял решение передать в Агентство по розыску и менеджменту активов корпоративные права на 16 предприятий, принадлежавших олигарху, включая долю 49,5% в Полтавском ГОКе. Сейчас это постановление уже передано для исполнения.
Кто такой Константин Жеваго
Константин Жеваго – украинский бизнесмен, бывший народный депутат и олигарх. В прошлом контролировал банк "Финансы и Кредит", который обанкротился в 2015 году. Жеваго находится в международном розыске по подозрению в растрате 113 миллионов долларов из этого банка. В последние годы скрывается за границей, а его активы в Украине частично арестованы и переданы в управление государства.
Среди арестованного имущества:
- акции предприятий;
- корпоративные права;
- более 20 тысяч квадратных метров недвижимости;
- 10 квартир;
- десятки нежилых помещений;
- яхта.
К слову! Еще в 2020 году часть арестованных активов стоимостью более 300 миллионов гривен передали в управление АРМА. В них вошли корпоративные права, денежные средства и многочисленные объекты недвижимости, включая гостиницы, оздоровительные комплексы и коммерческие помещения в Киеве, Харькове, Полтаве и Кривом Роге.