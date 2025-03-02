Как изменилась цена золота за неделю

Золото закончило неделю, которая завершилась 28 февраля, с существенным спадом. Более того, драгоценный металл приблизился к крупнейшему недельному обвалу с ноября. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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28 ноября фьючерсы на золото торговались на уровне 2867,30 доллара за унцию. За неделю контракты упали в цене на 2,79%. Однако с начала года драгоценный металл подорожал почти на 9%, согласно данным MarketWatch. Золото реагировало на усиление позиций доллара на рынке, который за прошедшую неделю подорожал почти на 1% и политику Федеральной резервной системы США по процентной ставке.

Обратите внимание! На спотовом рынке стоимость золота в пятницу составила 2876,36 доллара за унцию. В начале недели золото стоило 2937,27 доллара за унцию, сообщает Всемирный совет по золоту. Цена одного грамма золота в конце недели составляла 92,48 доллара.

Как прошла неделя на рынке для серебра

Серебро также завершило прошлую неделю со спадом. За этот период металл подешевел на 4,3%. На конец недели серебро торговалось на уровне 31 доллара за унцию, по данным Markets Insider. За февраль металл потерял в цене 0,5%, а по данным TradingEconomics серебро потеряло в цене 1,6%. В то же время с начала 2025 года серебро подорожало на 7,6%.

На серебро давят несколько факторов:

Неопределенность относительно спроса на серебро на рынке;

Сильные позиции доллара США;

Тарифная политика США и Дональда Трампа.

Как изменились цены на медь

Цена на медь (фьючерсы) в пятницу, 28 февраля, упала на 1,10% до 4,52 доллара за фунт (0,45 килограмма). Однако за неделю металл зафиксировал незначительный рост – 0,09%. При этом за месяц металл вырос в цене всего на 0,13%. Тогда как стоимость тонны меди на конец недели составляла 9363,5, информирует портал LME. За неделю металл потерял в цене почти 126 долларов.

На металл давят опасения относительно тарифов со стороны США. Напомним, что у Трампа рассматривают возможность введения пошлин на медь. Ранее американцы уже ввели тарифы на алюминий и сталь для всех стран без исключений. В Белом доме заявили, что американская промышленность зависит от этого металла, поэтому его производство должно сосредоточиться на национальном рынке.

Кроме того, США так планируют ослабить позиции Китая, который является их главным конкурентом. Напомним, что именно Китай является крупнейшим потребителем меди в мире.