Майно олігарха арештували та передали державі
Активи Жеваго були арештовані через підозру в розтраті 113 мільйонів доларів з банку "Фінанси та Кредит", передає 24 Канал з посиланням на ДБР.
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28 лютого суд у Києві ухвалив рішення передати до Агентства з розшуку та менеджменту активів корпоративні права на 16 підприємств, що належали олігарху, включаючи частку 49,5% в Полтавському ГЗК. Наразі ця ухвала вже передана для виконання.
Хто такий Костянтин Жеваго
Костянтин Жеваго – український бізнесмен, колишній народний депутат та олігарх. У минулому контролював банк "Фінанси та Кредит", який збанкрутував у 2015 році. Жеваго перебуває в міжнародному розшуку через підозру у розтраті 113 мільйонів доларів із цього банку. В останні роки переховується за кордоном, а його активи в Україні частково арештовані та передані в управління держави.
Серед арештованого майна:
- акції підприємств;
- корпоративні права;
- понад 20 тисяч квадратних метрів нерухомості;
- 10 квартир;
- десятки нежитлових приміщень;
- яхта.
До слова! Ще у 2020 році частину арештованих активів вартістю понад 300 мільйонів гривень передали в управління АРМА. До них увійшли корпоративні права, грошові кошти та численні об'єкти нерухомості, включаючи готелі, оздоровчі комплекси та комерційні приміщення в Києві, Харкові, Полтаві та Кривому Розі.