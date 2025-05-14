Государственные банки Украины: перечень кредиторов с особым статусом
- В Украине функционирует 7 государственных банков. В 2025 году доля государства в банковском секторе Украины составляет более 50%.
Осенью 2024 года Украина перевела в государственную собственность "Мотор-Банк", а в 2023 году государство национализировало "Сенс Банк", ранее принадлежавший российским олигархам.
Главным игроком в украинском банковском секторе является государство. С 2022 года присутствие государства в этой области существенно возросло.
Государственные банки в Украине
В 2025 году доля государства в банковском секторе составляет более 50%. Про это пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
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По состоянию на март 2022 года в Украине было 4 банка со статусом государственных, по данным Национального института стратегических исследований;
- "Укрэксимбанк";
- "Ощадбанк";
- "Приватбанк".
- "Укргазбанк".
В 2023 году государство Украина национализировало "Сенс Банк", который принадлежал российским олигархам, попавшим под санкции СНБО:
- Андрей Косогов (40,96%);
- Михаил Фридман (32,86%);
- Петр Авен (12,40%).
Стоит внимания! В январе 2024 года Украина перевела в государственный сектор "Первый инвестиционный банк". Об этом опубликовали информацию на официальном сайте банка. До этого банк принадлежал россиянину Евгению Гинеру. В 2022 году СНБО наложил санкции на гражданина России сроком на 10 лет.
Осенью 2024 года стало известно, что Украина перевела в государственную собственность "Мотор-Банк". До этого кредитор принадлежал Вячеславу Богуслаеву. Мужчина ранее возглавлял завод "Мотор-Сич", который специализируется на изготовлении авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Богуслаева задержали в 2022 году и обвиняют в государственной измене.