Goldman Sachs обновил свой прогноз S&P 500: каким будет индекс в 2024 году
Источник:Bloomberg
Аналитик Дэвид Костин и его команда из Goldman Sachs пересмотрели свой прогноз по американскому индексу S&P 500. Дело в том, что рост рынков к концу года не показывает признаков ослабления.
Каков прогноз Goldman Sachs
Соответственно, индекс S&P 500 к концу 2024 года может достигнуть 5100 пунктов, считает Дэвид Костин. По его мнению, реальная доходность инвестиций упадет, но оценки акций получат поддержку.
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На это влияет: разворот Федеральной резервной системы США до смягчения денежно-кредитной политики наряду со снижением потребительских цен.
Акции уже отражали положительную экономическую активность, но теперь отражают еще более устойчивые перспективы,
– считает Костин.
Самый оптимистичный прогноз на 2024-2025 годы
Сегодняшний прогноз Goldman Sachs созвучен с ожиданиями Bank of America и Oppenheimer Asset Management. Они также ожидают максимум индекса в 2024 году:
- BofA прогнозирует S&P 500 на уровне 5000 пунктов ;
- Oppenheimer 5200 пунктов.
Самый оптимистичный прогноз на Уолл-стрит дал президент консультационного агентства – Yardeni Research – Эд Ярдени. Он ожидает S&P 500 на уровне:
- в конце 2024 года – 5400 пунктов;
- к концу 2025 года – 5800 пунктов.