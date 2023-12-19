Каков прогноз Goldman Sachs

Соответственно, индекс S&P 500 к концу 2024 года может достигнуть 5100 пунктов, считает Дэвид Костин. По его мнению, реальная доходность инвестиций упадет, но оценки акций получат поддержку.

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На это влияет: разворот Федеральной резервной системы США до смягчения денежно-кредитной политики наряду со снижением потребительских цен.

Акции уже отражали положительную экономическую активность, но теперь отражают еще более устойчивые перспективы,

– считает Костин.

Любопытно! К моменту закрытия 15 декабря S&P 500 составлял 4719,19 пунктов.

Самый оптимистичный прогноз на 2024-2025 годы

Сегодняшний прогноз Goldman Sachs созвучен с ожиданиями Bank of America и Oppenheimer Asset Management. Они также ожидают максимум индекса в 2024 году:

BofA прогнозирует S&P 500 на уровне 5000 пунктов ;

; Oppenheimer 5200 пунктов.

Напомним! Прогноз роста S&P 500 до 5100 пунктов – это почти на 9% выше, чем Костин прогнозировал в ноябре. Тогда ожидалось, что индекс к концу 2024 г. достигнет 4700 пунктов.

Самый оптимистичный прогноз на Уолл-стрит дал президент консультационного агентства – Yardeni Research – Эд Ярдени. Он ожидает S&P 500 на уровне:

в конце 2024 года – 5400 пунктов;

к концу 2025 года – 5800 пунктов.