Новый прогноз по нефти
Международное энергетическое агентство ожидает, что в 2024 году глобальный спрос на нефть вырастет. Согласно мнению специалистов, этому даже не помешает экономическое замедление.
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Среди главных причин – улучшение перспектив США и снижение цен на нефть. Добавляют, что мировое потребление вырастет до 1,1 миллиона баррелей в день в 2024 году. В предварительном прогнозе указывали объемы на 130 тысяч баррелей меньше.
Что происходит с ценами на нефть
Нефть подешевела на этой неделе до минимума за 6 месяцев. Речь идет о цене на уровне 72 долларов за баррель. Следует учитывать, что накануне в ОПЕК+ было принято решение о добровольном сокращении объемов добычи нефти на первый квартал 2024 года.
В Международном экономическом агентстве отметили, что сокращение поставок в рамках ОПЕК+ не слишком способствовало повышению стоимости нефти. С другой стороны, увеличение объемов добычи в других странах также станет препятствием для этого. На момент создания этого материала две эталонные марки нефти торгуются на таких уровнях, по данным Bloomberg :
- Brent – 75,58 доллара за баррель;
- WTI – 70,64 доллара за баррель.