Новый прогноз по нефти

Международное энергетическое агентство ожидает, что в 2024 году глобальный спрос на нефть вырастет. Согласно мнению специалистов, этому даже не помешает экономическое замедление.

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Среди главных причин – улучшение перспектив США и снижение цен на нефть. Добавляют, что мировое потребление вырастет до 1,1 миллиона баррелей в день в 2024 году. В предварительном прогнозе указывали объемы на 130 тысяч баррелей меньше.

К теме! Аналитик из Sankey Research сообщил, что Саудовская Аравия может увеличить поставки нефти, чтобы возобновить контроль за ценами на рынке. По его словам, страна уже использовала такую стратегию в 2014 году.

Что происходит с ценами на нефть

Нефть подешевела на этой неделе до минимума за 6 месяцев. Речь идет о цене на уровне 72 долларов за баррель. Следует учитывать, что накануне в ОПЕК+ было принято решение о добровольном сокращении объемов добычи нефти на первый квартал 2024 года.

В Международном экономическом агентстве отметили, что сокращение поставок в рамках ОПЕК+ не слишком способствовало повышению стоимости нефти. С другой стороны, увеличение объемов добычи в других странах также станет препятствием для этого. На момент создания этого материала две эталонные марки нефти торгуются на таких уровнях, по данным Bloomberg :