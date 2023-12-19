Який прогноз Goldman Sachs
Відповідно, індекс S&P 500 до кінця 2024 може досягти 5100 пунктів, вважає Девід Костін. На його думку, реальна дохідність інвестицій впаде, але оцінки акцій отримають підтримку.
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На це впливає: розворот Федеральної резервної системи США до помʼякшення грошово-кредитної політики поряд зі зниженням споживчих цін.
Акції вже відображали позитивну економічну активність, але тепер відображають ще більш стійкі перспективи,
— вважає Костін.
Найоптимістичніший прогноз на 2024-2025 роки
Нинішній прогноз Goldman Sachs співзвучний з очікуваннями Bank of America та Oppenheimer Asset Management. Вони також очікують на максимум індексу в 2024 році:
- BofA прогнозує S&P 500 на рівні 5000 пунктів;
- Oppenheimer — 5200 пунктів.
Найоптимістичніший прогноз на Волл-стріт дав президент консультаційного агентства – Yardeni Research – Ед Ярдені. Він очікує S&P 500 на рівні:
- наприкінці 2024 року – 5400 пунктів;
- до кінця 2025-го року – 5800 пунктів.