По данным Офиса национальной статистики, в сентябре 2022 года инфляция в Великобритании достигла отметки в 10,1% в годовом расчете. Эта цифра превышает консенсус-прогноз среди экономистов с показателем в 9,8%, согласно CNBC, которых опрашивало издание Reuters.

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Рекордная инфляция в Великобритании

Таким образом, Индекс потребительских цен вернулся к максимуму за 40 лет, который зафиксировали в июле также на уровне 10,1%. В августе инфляция неожиданно упала до 9,9% из-за снижения цен на горючее.

Стремительный взлет инфляции фиксируют, ведь кризис стоимости жизни в Великобритании продолжает наносить ущерб бизнесам и домохозяйствам в преддверии тяжелой зимы. К главным факторам, способствовавшим взлету инфляции, относят подорожание продуктов, транспорта и энергоносители. В частности, сообщают о таких цифрах:

Продукты выросли в цене на 14,6% в годовом расчете;

в годовом расчете; Расходы на транспорт увеличились на 10,9% по сравнению с предыдущим годом;

по сравнению с предыдущим годом; В то время как стоимость мебели и товаров для дома выросла на 10,8%.

Планы и приоритеты властей Великобритании

Министр финансов Великобритании Джереми Хант в своем заявлении подчеркнул, что помощь наиболее уязвимым слоям населения будет приоритетом, ведь страна сталкивается с мощной инфляцией, как и "обеспечение экономической стабильности и стимулирование долгосрочного роста, который поможет всем".

По сути, свежие данные о темпах роста цен в сентябре только подсветили серьезность кризиса инфляции в Великобритании, поскольку страна проходит через период экономической нестабильности.