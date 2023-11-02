Прежде всего, стоит отметить, что Федеральный резерв проводил наиболее агрессивный цикл повышения базовой ставки за 40 лет. Напомним, что летом 2021 года инфляция в США достигла рекордного уровня более чем за 4 десятилетия.

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Пауєлл о планах Федерального резерва

Джером Пауєлл намекнул, что Федеральная резервная система США, возможно, подошла к завершению цикла повышения ключевой ставки. Он также добавил, что сейчас один из главных вопросов, который остается: "Нужно ли повышать ставку дальше?". По его словам, замедление позволяет лучше понимать, сколько еще предстоит сделать, если возникает такая потребность.

Добавим, что на двух предыдущих заседаниях центробанк воздержался от повышения ключевой ставки. Пока этот показатель оставили на уровне 5,25% – 5,5%. Специалисты в среду по завершении двухдневного заседания дали понять, что недавний рост доходности долгосрочных государственных облигаций ослабляет стимул для нового повышения ставки. Однако они оставляют за собой возможность принятия решения об очередном повышении ставки в случае возникновения такой необходимости.

Пауєлл добавил, что соответствующие решения будут приниматься во время каждой встречи. Кроме того, он подчеркнул, что до декабря комитет будет иметь доступ к ряду важных экономических данных и информации о геополитических рисках.

Последние заявления Пауєлла отрадно восприняли рынки. В частности, Индекс S&P 500 завершил торговый день с ростом более чем на 1%. 10-летние государственные облигации упали ниже 4,75% впервые за 2 недели.