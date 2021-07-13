Дело не в деньгах: генеральный директор Google признался, почему завидует Джеффу Безосу

Главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи заявил, что завидует основателю Amazon Джеффу Безосу. Почему у него возникло такое чувство – читайте дальше.

Пичаи рассказал, что тоже хотел бы увидеть Землю из космоса. Заявление главы Google прозвучало в рамках интервью BBC, в котором он назвал искусственный интеллект "самой глубокой технологией, которую человечество когда-нибудь разработает и над которой будет работать".

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Глава Google завидует Джеффу Безосу

Основатель Amazon и его брат Марк Безос намерены совершить полет в космос на корабле New Shepard, который создала компания Джеффа по исследованию космоса Blue Origin. Торги за одно из шести мест на корабле, участие в которых приняли почти 6 тысяч людей из 143 стран, достигли почти 30 миллионов долларов. Полет запланирован на 20 июля.

По данным Bloomberg Billionaires Index , состояние Джеффа Безоса оценивают вдолларов.

11-минутная поездка New Shepard – это первый запланированный космический туристический полет компании Blue Origin. За время полета капсула преодолеет высоту 100 километров над уровнем моря. Джефф Безос создал Blue Origin в 2000 году. В интервью 2018 года бизнесмен заявил, что это "самая важная работа" в его жизни.

Пичуи также рассказал насколько часто он общается со своим главным конкурентом, основателем Facebook Марком Цукербергом. По его словам, нет никакой периодичности, они говорят только, когда возникает такая необходимость. Кроме того, он предупредил об угрозе для свободы в Интернете.

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