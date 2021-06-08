Кар’єра Марка Безоса

Марк Безос розпочав свою кар'єру з роботи у різних рекламних фірмах, а потім став співзасновником власного рекламного агентства "Безос-Натансон", яке продали у 2006 році.

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Після цього молодший Безос працював у маркетинговій діяльності Фонду Робіна Гуда протягом 10 років.

Фонду Робіна Гуда протягом 10 років. Зараз він керує приватною інвестиційною компанією HighPost Capital, що належить родині Безосів.

Він також працював добровольцем-пожежником і є директором Фонду сім'ї Безоса.

Статки Марка Безоса

Безос заробляв шестизначну зарплату під час перебування в Робін Гуді. Наприклад, у 2013 та 2014 роках його річна зарплата була на рівні 140 тисяч доларів, а у 2015 – 2016 роках зросла до 240 тисяч доларів.

Точна чи навіть приблизна сума на рахунках Марка – невідома. Але можна припустити, що він мільйонер. По-перше, він заробив понад мільйон доларів на роботі у фонді. А по-друге, він інвестував 10 мільйонів доларів в NBTV (студія преміумконтенту) у квітні 2021 року.

Навесні 2020 року Марк Безос продав свій будинок загальною житловою площею 1254 квадратні метри за 11 мільйонів доларів.

Марк Безос та його брат вирушають у космос

Нещодавно Джефф Безос оголосив, що він та його брат Марк вирушають у космос 20 липня. Це буде перший людський політ суборбітальної ракетної системи New Shepard. Ще одне місце продають на аукціоні. Станом на 7 червня найвища ставка 2,8 мільйона доларів.

З п'яти років я мріяв про подорож в космос. 20 липня я відправлюся в цю подорож зі своїм братом. Найбільша пригода з моїм кращим другом,

– написав Безос на своїй сторінці в Instagram.

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