Пічаї розповів, що теж хотів би побачити Землю з космосу. Заява глави Google пролунала у рамках інтерв'ю BBC, в якому він назвав штучний інтелект "найглибшою технологією, яку людство коли-небудь розробить і над якою працюватиме".

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Очільник Google заздрить Джеффу Безосу

Засновник Amazon та його брат Марк Безос мають намір здійснити політ у космос на кораблі New Shepard, який створила компанія Джеффа з дослідження космосу Blue Origin. Торги за одне з шести місць на кораблі, участь в яких взяли майже 6 тисяч учасників зі 143 країн, досягли майже 30 мільйонів доларів. Політ запланований на 20 липня.

За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Джеффа Безоса оціннюють у 213 мільярдів доларів.

11-хвилинна подорож New Shepard – це перший запланований космічний туристичний політ компанії Blue Origin. За час польоту капсула подолає висоту 100 кілометрів над рівнем моря. Джефф Безос створив Blue Origin у 2000 році. В інтерв'ю 2018 року бізнесмен заявив, що це "найважливіша робота" у його житті.

Пічуї також розповів наскільки часто він спілкується зі своїм головним конкурентом, засновником Facebook Марком Цукербергом. За його словами, немає ніякої періодичності, вони розмовляють тільки, коли виникає така потреба. Крім того, він попередив про загрозу для свободи в Інтернеті.

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