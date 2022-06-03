Кроме того, сообщают, что Волож решил покинуть все посты в компании Яндекс и уйти из совета директоров. Об этом пишет издание Reuters. Издание Forbes в 2021 году оценивало состояние бизнесмена в 2,3 миллиарда долларов.

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Яндекс теряет позиции на рынке после санкций ЕС

В официальном документе ЕС по санкциям отметили, что Яндекс – это крупнейшая интернет-компания в России, которая управляет самой популярной поисковой системой на территории государства-агрессора. Кроме того, российские государственные банки, например Сбербанк и ВТБ, являются акционерами и инвесторами этой корпорации.

Реакция рынка на новости была почти мгновенной, поскольку ценные бумаги российской компании торгуются на фондовом рынке. Акции компании Яндекс начали стремительно обваливаться.

На момент создания этого материала, стоимость активов колеблется на уровне 1 485 российских рублей за штуку. Это почти на 7% меньше от того, что было в начале торгового дня, согласно данным Google Finance.

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