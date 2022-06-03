Правление НБУ признало АО Мегабанк неплатежеспособным в связи с несоответствием деятельности банка с нормами украинского законодательства. В том числе и нормативно-правовых актов Нацбанка.

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Нацбанк признал "Мегабанк" неплатежеспособным

Об этом сообщили в пятницу, 3 июня. В Нацбанке отмечают, что военное положение в Украине не является причиной проблемы "Мегабанка", поскольку эта история началась задолго до полномасштабного вторжения России.

Руководство центробанка 3 февраля 2022 года руководствовались статьей 75 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" в рамках принятия решения о признании АО "Мегабанка" как проблемного. Среди основных причин следующие:

существенное нарушение нормативно-правовых актов Нацбанка в контексте оценки кредитного риска;

кредитование связанных лиц на системной основе,

существенный объем непрофильных активов на балансе банка,

невыполнение плана докапитализации/реструктуризации по результатам стресс-теста, проводимого в 2021 году.

В Нацбанке подчеркнули, что принятие решения по "Мегабанку" не повлияет на стабильность в банковском секторе Украины, который сегодня отвечает двум важным принципам :

стойкости;

платежеспособности

Кроме того, добавляют, что все вкладчики Мегабанка смогут получить от Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) компенсацию в полном объеме их вкладов. В частности, это включает проценты, начисленные по этим счетам по состоянию на конец дня, который предшествует дню начала процедуры выведения банка из рынка.

Исключение составляют случаи, перечисленные в части четвертой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". В целом вероятную сумму выплат, гарантированную для клиентов этого банка, по состоянию на 21 мая 2022 года оценивают в 4418,6 миллиона гривен.

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