Четыре технологические миллиардеры стали одними из самых влиятельных людей в мире во время пандемии. Опрос Vox показал, к кому американцы наиболее благосклонны.

К кому благосклонны в США

Наиболее благосклонны американцы к Биллу Гейтсу и Илону Маску – 55% и 50% соответственно. А вот Марк Цукерберг нравится только 31% американцев тогда как 54% отрицательно относятся к нему.

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Билл Гейтс

Билл Гейтс, основатель компании Microsoft и известный филантроп, занял первое место среди любимых миллиардеров. Каждый четвертый американец очень положительно относится к Биллу Гейтсу, а еще 31% – скорее положительно. В то же время каждый третий (35%) американец не любит Гейтса. Интересно, что Билл Гейтс особенно популярен среди демократов.

Илон Маск

"Технокороля" Илона Маска, который основал Tesla, SpaceX и обещает заселить людьми Марс, американцы также любят. Половина населения относятся благосклонно к Маску (18% очень благосклонно, а 32% скорее благосклонно).

И интересно, что из всех миллиардеров Маск вызывает меньше негатива. Лишь 23% американцев его недолюбливают.

Маск особенно популярен среди мужчин: 66% поддержки против низкой поддержки от женщин (21%).

Джефф Безос

Самый богатый человек мира и основатель Amazon Джефф Безос вызывает столько же восторга, как и негатива. Ведь его поддерживают 36% американцев, а 38% респондентов относятся отрицательно.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг, основатель Facebook, не очень популярен в своей стране. Более половины американцев (54%) заявляют, что негативно относятся к этому миллиардера. Преимущественно так отвечали республиканцы.

Состояние миллиардеров по версии Bloomberg

Самым богатым в мире есть Джефф Безос со своими 180 миллиардами долларов .

. Его уже несколько раз обходил Илон Маск, который сейчас владеет 165 миллиардами долларов .

. Билл Гейтс, имея 140 миллиардов долларов , разместился на третьей позиции.

, разместился на третьей позиции. А Марк Цукерберг закрывает пятерку самых богатых, имея 109 миллиардов долларов.

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