Билл Гейтс, Илон Маск или Джефф Безос: какого миллиардера американцы любят больше
Четыре технологические миллиардеры стали одними из самых влиятельных людей в мире во время пандемии. Опрос Vox показал, к кому американцы наиболее благосклонны.
Источник:Vox
К кому благосклонны в США
Наиболее благосклонны американцы к Биллу Гейтсу и Илону Маску – 55% и 50% соответственно. А вот Марк Цукерберг нравится только 31% американцев тогда как 54% отрицательно относятся к нему.
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Билл Гейтс
Билл Гейтс, основатель компании Microsoft и известный филантроп, занял первое место среди любимых миллиардеров. Каждый четвертый американец очень положительно относится к Биллу Гейтсу, а еще 31% – скорее положительно. В то же время каждый третий (35%) американец не любит Гейтса. Интересно, что Билл Гейтс особенно популярен среди демократов.
Илон Маск
"Технокороля" Илона Маска, который основал Tesla, SpaceX и обещает заселить людьми Марс, американцы также любят. Половина населения относятся благосклонно к Маску (18% очень благосклонно, а 32% скорее благосклонно).
И интересно, что из всех миллиардеров Маск вызывает меньше негатива. Лишь 23% американцев его недолюбливают.
Маск особенно популярен среди мужчин: 66% поддержки против низкой поддержки от женщин (21%).
Джефф Безос
Самый богатый человек мира и основатель Amazon Джефф Безос вызывает столько же восторга, как и негатива. Ведь его поддерживают 36% американцев, а 38% респондентов относятся отрицательно.
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг, основатель Facebook, не очень популярен в своей стране. Более половины американцев (54%) заявляют, что негативно относятся к этому миллиардера. Преимущественно так отвечали республиканцы.
Состояние миллиардеров по версии Bloomberg
- Самым богатым в мире есть Джефф Безос со своими 180 миллиардами долларов.
- Его уже несколько раз обходил Илон Маск, который сейчас владеет 165 миллиардами долларов.
- Билл Гейтс, имея 140 миллиардов долларов, разместился на третьей позиции.
- А Марк Цукерберг закрывает пятерку самых богатых, имея 109 миллиардов долларов.
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