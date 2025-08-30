Известно, что в Украине нет ни одной области, где бы не было полезных ископаемых. Однако залежи расположены по территории страны неравномерно, а значит есть регионы, которые имеют их в разы меньше. Соответственно, оценка стоимости полезных ископаемых уменьшается.

Какие области Украины самые бедные по стоимости полезных ископаемых?

Общая стоимость запасов полезных ископаемых в Украине, по подсчетам Forbes, составляет почти 15 триллионов долларов, а общий объем запасов – на уровне 111 миллиардов тонн, передает 24 Канал.

Несмотря на такие цифры, самая низкая стоимость полезных ископаемых наблюдается в таких областях, как Черновицкая, Херсонская и Одесская области. Оценка стоимости их ландшафтов составляет менее 10 миллиардов долларов.

Дело в том, что в соответствии с расположением ископаемых по территории Украины, эти регионы наименее обеспечены углеводными и рудными ресурсами.

Кроме того, не далеко от них расположилась Тернопольская область со стоимостью полезных ископаемых на 14 миллиардов долларов.

Зато полезные ископаемые Киевской области оцениваются в 21 миллиард долларов, Черновской области – в 25 миллиардов долларов, Винницкой области – в 24 миллиарда долларов.

Зато Хмельницкая и Николаевская области оцениваются в 31 миллиард долларов и 35 миллиардов долларов соответственно.

Что такое углеводородные и рудные ресурсы К углеводородным входят такие ресурсы, как нефть, природный газ и каменный уголь. Зато к рудным ресурсам входят железные руды, марганцевые руды, титан и алюминий, руды цветных металлов (свинец, золото, серебро) и тому подобное.

В каких регионах стоимость полезных ископаемых самая высокая?