Відомо, що в Україні немає жодної області, де б не було корисних копалин. Однак поклади розташовані по території країни нерівномірно, а отже є регіони, які мають їх в рази менше. Відповідно, оцінка вартості корисних копалин зменшується.

Які області України найбідніші за вартістю корисних копалин? Загальна вартість запасів корисних копалин в Україні, за підрахунками Forbes, складає майже 15 трильйонів доларів, а загальний обсяг запасів – на рівні 111 мільярдів тонн, передає 24 Канал. Читайте також "У нас більше карт": Трамп хоче рідкісні метали Китаю Попри такі цифри, найнижча вартість корисних копалин спостерігається в таких областях, як Чернівецька, Херсонська та Одеська області. Оцінка вартості їхніх ландшафтів складає менш як 10 мільярда доларів. Річ у тім, що відповідно до розташування копалин по території України, ці регіони є найменш забезпечені вуглеводними та рудними ресурсами. Крім того, не далеко від них розташувалася Тернопільська область з вартістю корисних копалин на 14 мільярдів доларів.

Натомість корисні копалини Київської області оцінюються в 21 мільярд доларів, Чернівської області – в 25 мільярдів доларів, Вінницької області – в 24 мільярди доларів.

Натомість Хмельницька та Миколаївська області оцінюються в 31 мільярд доларів та 35 мільярдів доларів відповідно. Що таке вуглеводні та рудні ресурси До вуглеводних входять такі ресурси, як нафта, природний газ та кам'яне вугілля. Натомість до рудних ресурсів входять залізні руди, марганцеві руди, титан та алюміній, руди кольорових металів (свинець, золото, срібно) тощо. В яких регіонах вартість корисних копалин найвища? Нагадуємо, найбагатшими за вартістю корисних копалин в Україні було 3 області, лідером серед яких була Донецька область з вартістю в 3,8 трильйона доларів.

Після неї на карті розташовувалася Дніпропетровська область із 3,5 трильйона доларів. А третє місце займала Луганська область з 3,2 трильйона доларів.

На початку 2005 року розвідані свідчили про те, що на душу населення в Україні припадає запасів на суму в 150 тисяч доларів, а за іншими оцінками йшлося про понад 200 тисяч доларів на душу.