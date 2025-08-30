Какие области Украины самые бедные по стоимости полезных ископаемых?
Общая стоимость запасов полезных ископаемых в Украине, по подсчетам Forbes, составляет почти 15 триллионов долларов, а общий объем запасов – на уровне 111 миллиардов тонн, передает 24 Канал.
Несмотря на такие цифры, самая низкая стоимость полезных ископаемых наблюдается в таких областях, как Черновицкая, Херсонская и Одесская области. Оценка стоимости их ландшафтов составляет менее 10 миллиардов долларов.
Дело в том, что в соответствии с расположением ископаемых по территории Украины, эти регионы наименее обеспечены углеводными и рудными ресурсами.
- Кроме того, не далеко от них расположилась Тернопольская область со стоимостью полезных ископаемых на 14 миллиардов долларов.
- Зато полезные ископаемые Киевской области оцениваются в 21 миллиард долларов, Черновской области – в 25 миллиардов долларов, Винницкой области – в 24 миллиарда долларов.
- Зато Хмельницкая и Николаевская области оцениваются в 31 миллиард долларов и 35 миллиардов долларов соответственно.
Что такое углеводородные и рудные ресурсы
К углеводородным входят такие ресурсы, как нефть, природный газ и каменный уголь. Зато к рудным ресурсам входят железные руды, марганцевые руды, титан и алюминий, руды цветных металлов (свинец, золото, серебро) и тому подобное.
В каких регионах стоимость полезных ископаемых самая высокая?
- Напоминаем, самыми богатыми по стоимости полезных ископаемых в Украине было 3 области, лидером среди которых была Донецкая область со стоимостью в 3,8 триллиона долларов.
- После нее на карте располагалась Днепропетровская область с 3,5 триллиона долларов. А третье место занимала Луганская область с 3,2 триллиона долларов.
- В начале 2005 года разведанные свидетельствовали о том, что на душу населения в Украине приходится запасов на сумму в 150 тысяч долларов, а по другим оценкам речь шла о более 200 тысяч долларов на душу.