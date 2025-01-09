Где обменять старые гривны: банки и отделения НБУ, куда можно обратиться

Украинский Нацбанк изымает из обращения ряд банкнот гривны, которые больше не принимают для расчетов. Гривны старого образца можно обменять.

Где обменять старые гривны

Украинцы могут обменять купюры гривны старого образца, которые изъяли из обращения и больше не являются средством платежа. Это можно будет сделать до окончания военного положения в Украине или в течение 3 месяцев после его отмены или прекращения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Речь идет о купюрах гривны, которые ввели в обращение до 2003 года. Это банкноты с номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен. Гривны, которые были выпущены до 2003 года, не принимают при оплате наличными товаров и услуг.

Обмен гривны старого образца / Фото НБУ

НБУ определил четкий перечень банков, где можно обменять гривны старого образца. Во-первых, с этой целью можно обратиться в ряд подразделений Национального банка Украины:

Киев – Контрактовая площадь, 2А;

Днепр – улица Воскресенская, 13;

Львов – улица Коперника, 4;

Одесса – улица Ришельевская, 8;

Харьков – Театральная площадь, 1;

Хмельницкий – улица Владимирская, 91.

Важно! В Нацбанке указали, что старые гривны до 2003 года обменивают бесплатно и без ограничений.

Кроме того, обменять гривны, которые вывели из обращения, можно и ряде отделений уполномоченных банков:

"Ощадбанк",

ПриватБанк,

Райффайзен Банк,

ПУМБ.

Вся актуальная информация о том, в каких именно отделениях и филиалах кредиторов можно обменять гривны, которые больше не действительны, опубликована на официальных сайтах этих банков.