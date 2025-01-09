Где обменять старые гривны

Украинцы могут обменять купюры гривны старого образца, которые изъяли из обращения и больше не являются средством платежа. Это можно будет сделать до окончания военного положения в Украине или в течение 3 месяцев после его отмены или прекращения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Интересно Лесные пожары в Лос-Анджелесе могут спровоцировать финансовую катастрофу, – JP Morgan

Речь идет о купюрах гривны, которые ввели в обращение до 2003 года. Это банкноты с номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен. Гривны, которые были выпущены до 2003 года, не принимают при оплате наличными товаров и услуг.

Обмен гривны старого образца / Фото НБУ

НБУ определил четкий перечень банков, где можно обменять гривны старого образца. Во-первых, с этой целью можно обратиться в ряд подразделений Национального банка Украины:

Киев – Контрактовая площадь, 2А;

Днепр – улица Воскресенская, 13;

Львов – улица Коперника, 4;

Одесса – улица Ришельевская, 8;

Харьков – Театральная площадь, 1;

Хмельницкий – улица Владимирская, 91.

Важно! В Нацбанке указали, что старые гривны до 2003 года обменивают бесплатно и без ограничений.

Кроме того, обменять гривны, которые вывели из обращения, можно и ряде отделений уполномоченных банков:

"Ощадбанк",

ПриватБанк,

Райффайзен Банк,

ПУМБ.

Вся актуальная информация о том, в каких именно отделениях и филиалах кредиторов можно обменять гривны, которые больше не действительны, опубликована на официальных сайтах этих банков.