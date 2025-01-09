Где обменять старые гривны
Украинцы могут обменять купюры гривны старого образца, которые изъяли из обращения и больше не являются средством платежа. Это можно будет сделать до окончания военного положения в Украине или в течение 3 месяцев после его отмены или прекращения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Речь идет о купюрах гривны, которые ввели в обращение до 2003 года. Это банкноты с номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен. Гривны, которые были выпущены до 2003 года, не принимают при оплате наличными товаров и услуг.
Обмен гривны старого образца / Фото НБУ
НБУ определил четкий перечень банков, где можно обменять гривны старого образца. Во-первых, с этой целью можно обратиться в ряд подразделений Национального банка Украины:
- Киев – Контрактовая площадь, 2А;
- Днепр – улица Воскресенская, 13;
- Львов – улица Коперника, 4;
- Одесса – улица Ришельевская, 8;
- Харьков – Театральная площадь, 1;
- Хмельницкий – улица Владимирская, 91.
Важно! В Нацбанке указали, что старые гривны до 2003 года обменивают бесплатно и без ограничений.
Кроме того, обменять гривны, которые вывели из обращения, можно и ряде отделений уполномоченных банков:
- "Ощадбанк",
- ПриватБанк,
- Райффайзен Банк,
- ПУМБ.
Вся актуальная информация о том, в каких именно отделениях и филиалах кредиторов можно обменять гривны, которые больше не действительны, опубликована на официальных сайтах этих банков.