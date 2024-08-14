Где и как украинцы хранят деньги
По итогам июня 2024 года, в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1,295 триллиона гривен. Более трети вкладов украинцев были сделаны в долларах и евро. Доля этих валют составляет 35,1%.
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В то же время большинство вкладов украинцы сделали в национальной валюте – гривне. Речь идет о сумме в размере 840 миллиардов гривен. На вклады в иностранных валютах приходится 455 миллиарда гривен. По количеству вкладчиков
Согласно данным Нацбанка, больше всего средств украинцев держат в "ПриватБанке", который в этом году признали самым эффективным в Центральной и Восточной Европе, – 24,2 миллиона человек с вкладами на 490,8 миллиарда гривен. Далее следуют такие кредиторы:
- Государственный "Ощадбанк" с 12,9 миллиона вкладчиков, которые хранят в банке 201,4 миллиарда гривен;
- В "Универсал банке" 8,5 миллиона вкладчиков хранят 92,1 миллиарда гривен;
- В Райффайзен Банк количество вкладчиков составляет 2,8 миллиона, которые держат на счетах 72,9 миллиарда гривен;
- Пятерку закрывает Укрсиббанк, где есть 2,2 миллиона вкладчиков с 60 миллиардами гривен.