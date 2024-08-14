Сколько стоит 2 доллара на рынке

Некоторые банкноты номиналом в 2 доллара могут стоить тысячи долларов среди коллекционеров, согласно данным U.S. Currency Auctions (USCA). Добавляют, что почти все по-настоящему ценные банкноты были напечатаны в течение 19 века.

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Однако купюры номиналом 2 доллара, которые выпускали в течение последних 30 лет, тоже могут стоить сотни долларов. Для примера, коллекционеры могут заплатить от 4500 долларов за неразмещенные банкноты 1890 года. В то же время добавляют, что цена большинства таких купюр варьируется от 550 до 2500 долларов за купюру.

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Кроме того, за оригинальные банкноты в 2 доллара 1862 года, которые не были неразмещении, могут заплатить от 500 долларов до более 2800 долларов. Тогда как за банкноту этого же номинала 1869 года можно получить от 3800 долларов. Из более современных выпусков, выделяют 2 доллара из премиального набора Федеральной резервной системы 2003 года из 12 банкнот. За эту купюру можно выторговывать от 700 долларов.