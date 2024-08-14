Де і як українці зберігають гроші

За підсумками червня 2024 року, у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1,295 трильйона гривень. Більше ніж третина вкладів українців були зроблені у доларах та євро. Частка цих валют становить 35,1%.

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Водночас більшість вкладів українці зробили у національній валюті – гривні. Йдеться про суму у розмірі 840 мільярдів гривень. На вклади в іноземних валютах припадає 455 мільярди гривень. За кількістю вкладників

Згідно з даними Нацбанку, найбільше коштів українців тримають у "ПриватБанку", який цього року визнали найефективнішим у Центральній та Східній Європі, – 24,2 мільйона осіб з вкладами на 490,8 мільярда гривень. Далі йдуть такі кредитори: