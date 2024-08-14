Де і як українці зберігають гроші
За підсумками червня 2024 року, у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1,295 трильйона гривень. Більше ніж третина вкладів українців були зроблені у доларах та євро. Частка цих валют становить 35,1%.
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Водночас більшість вкладів українці зробили у національній валюті – гривні. Йдеться про суму у розмірі 840 мільярдів гривень. На вклади в іноземних валютах припадає 455 мільярди гривень. За кількістю вкладників
Згідно з даними Нацбанку, найбільше коштів українців тримають у "ПриватБанку", який цього року визнали найефективнішим у Центральній та Східній Європі, – 24,2 мільйона осіб з вкладами на 490,8 мільярда гривень. Далі йдуть такі кредитори:
- Держаний "Ощадбанк" з 12,9 мільйона вкладників, які зберігають у банку 201,4 мільярда гривень;
- В "Універсал банку" 8,5 мільйона вкладників зберігають 92,1 мільярда гривень;
- У Райффайзен Банк кількість вкладників становить 2,8 мільйона, які тривають на рахунках 72,9 мільярда гривень;
- П'ятірку закриває Укрсиббанк, де є 2,2 мільйона вкладників з 60 мільярдами гривень.