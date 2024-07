Издание публикует свой ежегодный рейтинг после того, как крупнейшие банки мира подают их финансовые отчеты за год. Общий доход кредиторов до уплаты налогов оценили в 1,53 триллиона долларов за 2023 год, что на 14% больше, чем было годом ранее. В Европе этот показатель вырос на 41%.

"ПриватБанк" стал самым эффективным банком в Восточной и Центральной Европе

Украинский "ПриватБанк" признали лучшим кредитором в Центральной и Восточной Европе по уровню рентабельности активов. Государственный банк завершил 2023 год с показателем 5,57%.

В пятерку лучших банков в регионе также вошли по два банка из Грузии и России соответственно:

Bank of Georgia (3 место);

TBC Bank (5 место);

Bank Saint Peterburg (2 место);

T-Bank (4 место).

В то же время в рейтинге The Banker продолжают доминировать китайские банки. В частности, ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China остаются крупнейшими банками в мире по объему капитала первого уровня, что является ключевым показателем финансовой устойчивости в соответствии с международной нормативной базой Базеля.

Что такое капитал первого уровня Это начальный капитал, который не связан с ограничениями по использованию на покрытие убытков по результатам банковской деятельности и уплатой налогов.

Пятерку лидеров на глобальном уровне закрывает американский JPMorgan, который отчитался о самом большом годовом доходе до уплаты налогов среди банков США в истории. Речь идет о сумме в размере 61,6 миллиарда долларов с ростом на 33% по сравнению с предыдущим годом.