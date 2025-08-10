Украина имеет собственные нефтяные ресурсы. Больше всего "черного золота" в 3-х областях. Однако несмотря на наличие запасов нефти добыча в стране не слишком интенсивная.

Где в Украине больше всего нефти?

По данным портала данных добывающей отрасли Украины, на конец 2020 года Украина имела запасы нефти на уровне примерно 85 миллионов тонн, а в конце 2021 года эта цифра составляла 78,5 миллиона тонн, передает 24 Канал.

Интересно, что, по данным Forbes, в целом полезные ископаемые Украины оценивают почти в 15 триллионов долларов, среди которых есть доля и нефти.

Стоит заметить, что в Украине есть 3 нефтегазовые регионы, а именно Восточный, Западный и Южный. Больше всего месторождений нефти и газа имеет именно Восточный регион (Днепропетровская, Луганская, Полтавская, Сумская, Харьковская и другие области) – там сосредоточено 85% запасов газа и ориентировочно 61% запасов нефти.

А если учесть объемы нефти по областям, то в этом рейтинге нужно выделить 3 региона:

Полтавскую область – 15 миллионов тонн,

Ивано-Франковскую область – 15 миллионов тонн,

Сумскую область – 14 миллионов тонн.

Однако из всех регионов лидирует по объемам добычи именно Сумская область – 690 тысяч тонн, зато Ивано-Франковская область добывает лишь 370 тысяч тонн, а Полтавская – 120 тысяч тонн.

Обратите внимание! Согласно данным, по состоянию на 2021 год, обеспеченность добычи нефти в Украине составляет 47 лет.