Україна має власні нафтові ресурси. Найбільше "чорного золота" у 3-х областях. Однак попри наявність запасів нафти видобуток в країні не надто інтенсивний.

Де в Україні найбільше нафти?

За даними порталу даних видобувної галузі України, на кінець 2020 року Україна мала запаси нафти на рівні приблизно 85 мільйонів тонн, а наприкінці 2021 року ця цифра становила 78,5 мільйона тонн, передає 24 Канал.

Читайте також Він навколо нас: якого металу найбільше у світі

Цікаво, що, за даними Forbes, загалом корисні копалини України оцінюють майже в 15 трильйонів доларів, серед яких є частка й нафти.

Варто зауважити, що в Україні є 3 нафтогазові регіони, а саме Східний, Західний і Південний. Найбільше родовищ нафти та газу має саме Східний регіон (Дніпропетровська, Луганська, Полтавська, Сумська, Харківська та інші області) – там зосереджено 85% запасів газу та орієнтовно 61% запасів нафти.

А якщо врахувати обсяги нафти за областями, то у цьому рейтингу потрібно виділити 3 регіони:

Полтавську область – 15 мільйонів тонн,

Івано-Франківську область – 15 мільйонів тонн,

Сумську область – 14 мільйонів тонн.

Однак з усіх регіонів лідерує щодо обсягів видобутку саме Сумська область – 690 тисяч тонн, натомість Івано-Франківська область видобуває лише 370 тисяч тонн, а Полтавська – 120 тисяч тонн.

Зверніть увагу! Відповідно до даних, станом на 2021 рік, забезпеченість видобування нафти в Україні становить 47 років.