Почему алюминий такой популярный металл?

Алюминий имеет ключевое значение в производстве жестяных банок, фольги, деталей для самолетов и ракет, а также кухонной посуды. Он используется в электрических проводах, зеркалах и входит в состав многих синтетических материалов, пишет 24 Канал со ссылкой на Sciencing.

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Кроме того, алюминий применяется в производстве часов, автомобилей, велосипедов, красок и железнодорожных вагонов.

Какими качествами обладает алюминий?

Алюминий – это легкий, мягкий, но прочный металл, который легко поддается обработке, а его цвет может варьироваться от серебристого до тускло-серого. Он немагнитный и устойчивый к коррозии.

Примечательно! В определенных условиях алюминий способен растворяться в воде, хотя в обычной среде этого не происходит.

Самые распространенные соединения алюминия – это квасцы и оксид алюминия.

Как производят алюминий?

Основная часть мирового производства алюминия основана на переработке бокситов – горной породы, содержащей алюминий в естественной форме в сочетании с кислородом. В ходе обработки из бокситов удаляется вода, остается оксид алюминия, из которого затем извлекается чистый металл.

Интересно! Крупнейшим производителем алюминия в мире является Китай. В 2021 году страна произвела более 37 миллионов тонн металла – значительно больше, чем любая другая страна.